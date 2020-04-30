شهادة “مبشرة” من باحث “نجاح تجربة العقار الأمريكي” ضد كورونا

كشف الباحث الذي كان وراء إجراء التجارب السريرية على العقار الذي تم الإعلان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عن خطط لاستخدامه في علاج مرضى كورونا، عن تفاصيل التجارب على العقار.

وتخطط هيئة الأغذية والأدوية الأميركية، للإعلان عن إصدار موافقتها الطارئة على استخدام عقار “ريمديسيفير”، بغرض علاج مرض كوفيد-19، بعدما أظهرت نتائج تجربته، نجاحه في اختصار وقت التعافي، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وقال الأستاذ في المركز الطبي بجامعة نبراسكا، أندري كليل، الباحث الرئيسي في التجارب السريرية للعقار، الذي أشرف عليه المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في تصريحات لشبكة سي أن أن، “لدينا عمل علينا أن نقوم به، نحن نبحث عن علاجات أخرى”.

وقال مدير المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، الأربعاء، إن نتائج تجارب عقار “ريمديسيفير” لعلاج فيروس كورونا “تحمل أخبارا سارة”.

أما خبير الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، الذي شارك في مؤتمر صحفي مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض ظهر الأربعاء، فقد قال إن نتائج الدراسة التي أشرف عليها المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الذي يديره، لا تزال بحاجة إلى مراجعة، لكنه أعرب عن تفاؤله في الوقت نفسه، من أن العقار قد يحدث فرقا في تسريع شفاء بعض المرضى.

وكانت شركة “جلعاد ساينسز” الأميركية التي تنتج الدواء، قد أعلنت الأربعاء، في بيان، أن عقارها رمديسيفير أظهر نتائج “إيجابية” على مصابين بكوفيد-19 في إطار تجربة سريرية واسعة، وتمت بالتشارك مع معاهد صحة أميركية.