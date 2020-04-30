مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: إعداد خطط لبدء الانفتاح التدريجي للاقتصادات

وأوصى المشاركون المشاركون في الاجتماع الافتراضي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي ومجموعة الأعمال السعودية (B20) بإعداد خطط للحكومات لبدء الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الوباء، مثل الانفتاح التدريجي للاقتصادات.

وتضمنت التوصيات لإعادة انفتاح الاقتصادات، ضخ المساعدات المالية لقطاع التصنيع، ودعم الرواتب للشركات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الضريبية، والالتزام بالشفافية في التنظيم.

واستعرض الاجتماع، الذي شهد حضور العديد من المنظمات الأمريكية والسعودية، كيفية تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على الشركات من جميع الأحجام، وسبل توحيد القوى والجهود بين الحكومات والشركات لإدارة الأزمة ومعالجتها.