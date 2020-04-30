تقارير إنجليزية: إعلان استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسيل.. ونواف التمياط يقترب من إدارة النادي

كشفت تقرير لصحيفة “shields gazette” البريطانية، موعد الإعلان الرسمي لاستحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن إن الإعلان الرسمي للاستحواذ ربما سيكون في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

فيما أورد موقع “PL WORLD” المختص بنشر أخبار الكرة الإنجليزية بأن موعد إعلان استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسيل قريبا للغاية، وتحدثت تقارير وصفحات ذات صلة بالصفقات في كرة القدم الإنجليزية مثل “صفحة نيوكاسيل بالعربية، عن أن اسم نواف التمياط رئيس الاتحاد السعودي المؤقت لكرة القدم يقترب من إدارة النادي.

وكانت صحف إنجليزية أفادت في وقت سابق بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اقترب من شراء حصة بنسبة 80% من نادي نيوكاسل بـ300 مليون جنيه إسترليني.

ويجب أن تقرر رابطة الدوري الإنجليزي قبل إعطاء الضوء الأخضر للاستحواذ على النادي.

ونيوكاسل من أعرق الأندية الإنجليزية، وتأسس عام 1892، واشتهر النادي دوما بارتداء القميص الأبيض والأسود، وهو الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجا بالألقاب، ويحتل حاليا المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة جمعها من 29 مباراة.