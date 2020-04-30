إدارات التعليم في المناطق والمحافظات تبدأ في إلغاء أقسام المتابعة

شرعت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتطبيق قرار وزير التعليم بإلغاء إدارات المتابعة.

جاء ذلك في قرار لمدير عام تعليم القصيم اطلعت “الوئام” على نسخة منه.

وتضمن التعميم بأنه إشارة إلى قرار وزير التعليم القاضي بإلغاء إدارات المتابعة في إدارات التعليم وتوزيع اختصاصها على عدد من القطاعات الأخرى المتضمن مايلي :

أولا : إلغاء إدارات و أقسام المتابعة في إدارات التعليم ، ونقل مهامها الى كل من

إدارات / أقسام الشؤون القانونية والمراجعة الداخلية و الموارد البشرية.

ثانيا : إنشاء وحدة في إدارات و أقسام الشؤون القانونية القائمة في إدارات التعليم بمسمى وحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية ترتبط تنظيمية بمدير الإدارة القسم.

ثالثا : تحويل أقسام المتابعة في إدارات التعليم التي لا يوجد بها أقسام للشؤون القانونية إلى أقسام للشؤون القانونية. وارتباط هذه الأقسام في مهام الشؤون القانونية الأخرى بإدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، ونقل الموظفين الذين كانوا يقومون بهذه المهام من قسم المتابعة إليها .

رابعا : إنشاء وحدة في إدارات وأقسام المراجعة الداخلية في إدارات التعليم بمسمى

” وحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية ”

خامسا : إضافة المهام الموضحة في الدليل المرفق بقرار معالي الوزير إلى إدارات/أقسام

( التخطيط والتطوير).

سادسا : نقل مهام متابعة دوام الموظفين إلى إدارات/أقسام الموارد البشرية .

سابعا : نقل معاملات وعهد إدارات وأقسام المتابعة في إدارات التعليم إلى

الإدارات الأقسام المختصة .

ثامنا : تشكيل لجنة من مدير المتابعة ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية ومدير المراجعة الداخلية وأمين إدارات التعليم، تتولى توزيع شاغلي الوظائف التعليمية وموظفي المتابعة على الوحدات الواردة في الدليل المرفق ، وفقا لما يمارسونه من مهام في الوقت الراهن.