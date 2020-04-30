التعليم تسمح لمنسوبيها التسجيل في مجال التطوع الصحي

أتاحت وزارة التعليم لكافة منسوبيها بالتسجيل في منصة التطوع الصحي

جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم وجهه لجميع قطاعات الوزارة و الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات

وتضمن التعميم بناء على برقية المقام السامي الكريم بشأن الموافقة على

خطة التطوع في القطاع الصحي، وانطلاقا من الواجب الوطني الذي يستشعره أبناء المملكة العربية

السعودية، وامتدادا للدور الريادي لوزارة التعليم بكافة قطاعاتها على صعيد العمل التطوعي في

المواقف والأحداث التي تتطلب الإسهام و المشاركة مع الجهات المعنية

ونظرا لما يمر به العالم من انتشار لفايروس كورونا الجديد، وتحسية لطلب الجهات الرسمية

المعنية بالمساهمة في تفعيل الخطط الوقائية للمملكة العربية السعودية للتصدي لتلك الجائحة العالمية.

عليه نأمل حث منسوبيكم ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط المشاركة بالتسجيل في منصة

التطوع الصحي عبر الرابط المخصص، إسهاما في دعم الجهود الوطنية بالمشاركة

التطوعية لتفعيل الخطط الوقائية لمواجهة چائحة كورونا

وأضاف التعميم شروط وضوابط المشاركة وهي

– أن يكون المتطوع /ة من منسوبي وزارة التعليم

– أن لا يقل عمر المتطوعة عن (۱۸) عاما.

– أن يكون المتطوع /ة لائقا صحيا.

– أن لا تؤثر المشاركة على العمل أو المهمة الأساسية للمتطوع /ة

وأردف التعميم متطلبات المشاركة وهي :-

– التسجيل في منصة التطوع الصحي عبر الرابط المخصص

– الالتحاق بالبرامج التدريبية الخاصة بتأهيل المتطوعين وتهيئتهم

– اجتياز الفحص البصري الذاتي الخاص بفايروس كورونا ، وخلوه من أي أعراض للإصابة بالفايروس۔

تشكيل لجان العمل التطوعي في المناطق والمحافظات:

– تشكل لجنة للتنظيم والإشراف على العمل التطوعي لمنسوبي الجامعة بكلف رئيسها وأعضاؤها وفق

ما يراه مدير الجامعة، متضمنة المسؤول عن أنشطة الجوالة.

– تشكل لجنة للتنظيم والإشراف على العمل التطوعي لمنسوبي إدارة التعليم برئاسة مدير التعليم أو من ينيبه، متضمنة الآتي:

مدير النشاط – الأمن والسلامة – التشغيل والصيانة – الخدمات العامة – الإشراف التربوي – الإعلام

والعلاقات – الصحة المدرسية – الإرشاد الطلابي – النشاط الكشفي).

– تزويد الوزارة بصورة من قرار تشكيل اللجنة، وبيانات منسقها، على البريد الإلكتروني:

‏([email protected])

المهام

– إعداد خطة للمشروع على المستوى المحلي

– التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المهام والدعم والمساندة.

– تشكل لجان إشراف ميداني بحسب احتياج الجهة المستفيدة

– اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة وتدريب وتقييم المتطوعين، وفحص بياناتهم واعتمادها.

– التغطية والتوثيق الإعلامي

– حصر الأعمال التطوعية وساعات العمل واحتسابها ضمن إنجازات المشارك

– إعداد التقارير الدورية والنهائية

وأشار التعميم لتعليمات هامة يجب التقيد بها وهي

‎١- يكون التنسيق والمشاركة مع الجهات الحكومية الرسمية ومنها :

‎- أمارات المناطق والمحافظات والمراكز

‎- المديريات الصحية في المناطق والمحافظات.

‎- الأمانات والبلديات

‎- وغيرها من الجهات الحكومية التي قد تحتاج الدعم والإسناد.

‎۲- تدريب المتطوعين والمتطوعات المسجلين، من خلال أحد المنصات المعتمدة في الوزارة، إضافة إلى الترتيبات

‎الخاصة بذالك لدى الجهات المستفيدة

‎٢- الأخذ بكافة الاحتياطات والتدابير الاحترازية أثناء المشاركات التطوعية.

‎4- تزويد الوزارة بالتقارير الدورية والنهائية.

‎5- الالتزام بالتعاميم والتوجيهات المنظمة للعمل الكشفي في الوزارة وإدارات التعليم