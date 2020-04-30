جمعية اليقظة النسائية توزع وجبات إفطار صائم للجنود المرابطين في الطائف

شاركت جمعية اليقظة النسائية الخيرية بالطائف بعدد من المبادرات مساهمة منها في مساعدة الاسر المتضررة من الإجراءات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا.

وقد تمثلت في توزيع سلال غذائية متكاملة لجميع الاسر المسجلة لدي الجمعية وعدداً من الاسر المتضررة من الإجراءات الإحترازية لجانحة وباء كورونا قبل دخول شهر رمضان.

وتم توزيع سلال غذائية للأسر المسجلة بالجمعية اضافة الى توزيع وجبات افطار صائم يومية للأسر وسكان الأربطة وحرصت إدارة الجمعية بأن يكون هناك تنوع في محتويات السلال لمقابلة متطلبات الاسر خلال الشهر الكريم.

ومن جهة اخري وبالتعاون مع الفرق التطوعية تم توزيع وجبات إفطار صائم للجنود المرابطين في نقاط التفتيش بمدينة الطائف.

وشاركت مع الجمعية العديد من المؤسسات والشركات والفرق التطوعية في إنجاح هذه الفعاليات التى لازالت مستمرة تمثلت في مؤسسة الكمال للورد الطائفي ،مزارع العجلان ،شركة باسمح،قودي ،كرومر ،الوزير ،مطاعم طازة.

ومن الفرق التطوعية (فريق احسان التطوعي ،جمعية عطاء،فريق ساعد التطوعي) اضافة الى بعض الأفراد المتطوعين الذين ساهموا في توزيع السلال الغذائية بتوصيلها للمنازل ووجبات افطار صائم ميدانياً ولازال التوزيع مستمراً.

وقد راعت إدارة الجمعية خلال عمليات التوزيع جميع احتياطات السلامة والإجراءات الصحية الإحترازيةوفقاً لتعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد.

والجدير بالذكر ان جمعية اليقظة النسائية الخيرية هي اول جمعية خيرية بمحافظة الطائف وثالث جمعية على مستوى المملكة اذ أسست قبل اكثر من (٥٧) عاماً وفق أهداف إنسانية سامية لمساعدة الفئات المحتاجة بيننا.

ولازالت تواصل مشروعاتها الخيرية مواكبة للتطور الذي يهدف الى تنمية المجتمع والنهوض بالأسرة من خلال برامج تمكين المرأة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.