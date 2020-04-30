ألمانيا تحظر أنشطة حزب الله على أراضيها: لا يختلف عن داعش

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس حظر كافة أعمال حزب الله اللبناني، وصنفته “منظمة إرهابية”.

ونفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر في ألمانيا لاعتقال أشخاص يشتبه في انتمائهم للحزب. ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصاً في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بحزب الله.

وقال متحدث باسم الوزارة على تويتر: “قرر وزير الداخلية هورست زيهوفر، حظر جماعة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا”.

وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية.

وذكرت صحيفة “شبيغل أونلاين” الألمانية، أن القرار سيساوي أنشطة الحزب وأعضائه في ألمانيا بأنشطة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الإرهابي.