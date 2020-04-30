رجل أعمال هندي يرمي بنفسه من الطابق الـ14 في دبيّ

ألقى رجل الأعمال الهندي المعروف، جوي أراكال، بنفسه من شرفة منزل أحد أصدقائه في الطابق الرابع، بأحد أحياء دبي، ليلقى حتفه على الفور.

وقال مدير مركز شرطة دبي، العميد عبد الله خادم سرور المعصم، إن الرجل “المتوفي توجه بنفسه إلى الشرفة، وقفز من الطابق الرابع عشر”.

ونفى مصدر أمني وجود أي علاقة لرجل الأعمال المتوفى بقضية مجموعة المركز الطبي الجديد “NMC”، والتي أثيرت أخيرا وجار فيها التحقيق حاليا.

وقالت تقارير هندية، إن أراكال من رواد الصناعة والتجارة في البلاد، ويدير كثيرا من الاستثمارات في الخارج. بعد أن بدأ حياته في دبي كمحاسب صغي، ثم توسع وأسس إمبراطورية صناعية وتجارية ضخمة، وكان مصدر إلهام لكثير من الشباب”.

وأفادت مصادر مقربة من عائلة رجل الأعمال أنها، وفور انتهاء شرطة دبي من إجراءاتها، نقلت جثمانه إلى مسقط رأسه في مقاطعة كيرلا، حيث يملك أحد أشهر القصور هناك، عقب حصولها على موافقة الخارجية الهندية على إعادة جثمانه لإتمام مراسم تشييعه.