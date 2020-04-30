عمرها تجاوز المائة.. أمريكية هزمت السرطان والأنفلونزا الإسبانية وأخيرا كوونا

رغم أن عمرها تجاوز الـ100 عام، تعافت سيدة امريكية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وقد كانت أصيبت من قبل بالإنفلونزا الإسبانية والسرطان، فيما يعتقد أقاربها أنها تتمتع بحمض نووي خارق.

أنجلينا فريدمان، ولدت على متن سفينة كانت تقل مهاجرين من إيطاليا إلى نيويورك عام 1918، وماتت أمها وهي تلدها على الباخرة. ويبلغ الآن عمرها 101 عاما، بينما توفي زوجها هارولد و10 من أبنائها.

ولدت أنجلينا أثناء انتشار جائحة الإنفلونزا الإسبانية ونجت منها، ثم عاشت حتى أصيبت بفيروس كورونا، وبينهما هزمت السرطان.

أنجلينا التي اعتادت الإقامة في دار لرعاية المسنين يطل على بحيرة موهيغان، نقلت لمستشفى لإجراء بعض الفحوص الطبية في 21 مارس الماضي، غير أن فحوصها تأجلت بعدما ثبتت إصابتها بكورونا. لكن بعد نوبات حمى متقطعة على مدار عدة أسابيع، جاءت نتائج اختبارات السيدة سلبية في العشرين من أبريل الجاري.

وقالت جوان ميرولا، ابنة أنجلينا: “أمي من الناجين، لديها حمض نووي بشري خارق”.