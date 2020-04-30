تقارير: ضحايا كورونا في إيران تجاوزوا الـ37 ألفًا

فيما أعلنت السلطات الصحية في إيران أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد يزيد بقليل عن 5800، تشير تقديرات محلية موازية إلى أن العدد الصحيح للوفيات يتجاوز الـ37 ألفًا.

وقالت تقارير محلية صحية وإعلامية إن الحكومة تتجاهل ضحايا الفيروس في القرى والمحافظات النائية، وتسجل الوفيات بأسباب مختلفة بعيدة عن كورونا، مؤكدة أن لمستشفيات الأهلية، والمستشفيات التي تغطيها المؤسسات الحكومية، ومستشفيات قوات الحرس، والجيش، والشرطة، والباسيج، ومستشفيات المخابرات، لا تدخل أرقامها في الحصر اليومي لأعداد المصابين بالفيروس وضحاياه.