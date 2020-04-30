إغلاق 3 منشآت غذائية في عزيزية مكة

أعلنت الإدارة العامة لشؤون البلديات، إغلاق 3 منشآت غذائية ضمن نطاق بلدية العزيزية، لعدم تنفيذها الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية، عبد العزيز الزهراني، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا.

ولفت الزهراني إلى تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان “غذاؤكم أمانة”، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية و أماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.

وشدد الزهراني على أن الفرق الميدانية لاتتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة .