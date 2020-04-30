بسبب كورونا.. بريطانيا تفرج عن 4000 سجين

أعلن وزير العدل البريطاني، روبرت بكلاند، اليوم الخميس، أن بلاده حددت قائمة بـ4 آلاف سجين تنوي الإفراج عنهم مبكرًا، في إطار ترتيباتها لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال بكلاند إنه تم بالفعل الإفراج عن 40 واحدا ممن شملتهم القائمة، وإنه سيتم إطلاق سراح البقية تباعا.

وذكر بكلاند أنه بعد سيطرة الحكومة على انتشار فيروس كورونا في السجون، صار بالإمكان الإفراج عن المسجونين، مضيفا: “الصورة الآن أفضل كثيراً عما كان مطروحاً أمامي منذ شهر واحد”.