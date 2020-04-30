هيئة مكة تبدأ مقابلات مستحقي الترقية

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة إجراء المقابلات الشخصية مع الموظفين المستحقين للترقية من منسوبيه (عن بعد) وذلك عبر برنامج تقني بالصوت والصورة.

وأجريت المقابلات من خلال لجنة الترقيات بالفرع والتي يرأسها فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

وأوضح العمري بأنه تم عقد هذه المقابلات عبر منصة الرئاسة العامة التقنية (عن بعد) حرصاً على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل الظروف الاستثنائية.

ويأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله – في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله والتي تولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اهتمامها ضمن بقية أجهزة الدولة الأخرى.