كورونا حول العالم: 3.2 مليون إصابة.. الضحايا 7% والمتعافون 31%

أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى 3.2 مليون حالة حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس، بتوقيت جرينتش.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين تجاوز المليون و8 آلاف حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 228 ألفا و500 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وروسيا وإيران والصين والبرازيل.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون إصابة إلى جانب نحو 62 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 237 ألف إصابة ونحو 24 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 203 ألف إصابة ونحو 28 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى

للفيروس، فسجلت 82 ألفا و862 إصابة و4633 وفاة.

وعربيا، أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 40 حالة إضافية وتسجيل 116 حالة قائمة جديدة منها 109حالة لعمالة وافدة، و 6 حالات لمخالطين لحالات قائمة وحالة واحدة قادمة من الخارج.

وفي مصر، تأكد ظهور الفيروس في كافة المحافظات، بعد اكتشاف أول حالة في محافظة شمال سيناء، فيما أعلنت الحكومة تسجيل 226 إصابة جديدة، و21 وفاة.

وأجرت وزارة الصحة الإماراتية 27 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، لتعلن اكتشاف 552 إصابة جديدة، و100 حالة شفاء و7 حالات وفاة.

وأعلنت عمان عن وفاة مواطنة بالفيروس، تبلغ من العمر 33 عاماً، ليرتفع إجمالي ضحاياه بالسلطنة إلى 11.