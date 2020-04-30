إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. إطلاق سراح 31 نزيلاً من سجناء الحق العام في ينبع

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أطلقت لجنة العفو بمحافظة ينبع سراح 31 شخصاً من سجناء الحق العام في المحافظة، مع دخول شهر رمضان المبارك.

وقال عبد المعطي بن عطية الرفاعي، رئيس لجنة العفو بالمحافظة، إن اللجنة مشكلة من الجهات ذات العلاقة: المحافظة والشرطة والسجن والمخدرات والجوازات، وتعقد أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم تعليمات العفو.

من جانبهم، أعلن المشمولون بالعفو عن سعادتهم، سائلين الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمن عليه بالصحة والسلامة والعافية، مؤكدين أن العفو سيكون دافعاً لهم لعدم الوقوع في الخطأ مرة أخرى.