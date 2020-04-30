الكويت: 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وحالتي وفاة

سجلت الكويت، اليوم الخميس، 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وقال الدكتور عبدالله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، إنه تم تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4024 حالة.

وأضاف السند، في مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا، إنه تم تسجيل حالتي وفاة لمقيمين، من الجنسية الهندية الأول منهما في الـ54 من العمر وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ سبعة أيام والثاني يبلغ 51 عاما وكان يتلقى الرعاية منذ 14 يوما.