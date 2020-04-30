إجراءات إضافية لتأمين المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

اتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتأمين المصلين من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.

وقال هاني بن حسني حيدر، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن الرئاسة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية بهدف منع انتشار فيروس كورونا، منها فحص جميع الداخلين للمسجد الحرام، إلى جانب تركيب كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية تعمل على مدار الساعة على مداخل الأبواب الرئيسية.

وأضاف “حيدر”: من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين خلال صلاة التراويح في صحن المطاف وكافة المصليات الداخلية، بحيث يكون بين كل شخص مسافة تقدر بمتر ونصف، وتوزيع الكمامات وأجهزة التعقيم في عموم المسجد الحرام، إضافة إلى تدشين معالي الرئيس العام تقنية التعقيم الحديثة (تك أوزون) لاستخدامها في تعقيم كسوة الكعبة المشرفة والمصليات والسجاد.

وأكد أن الرئاسة مستمرة في إيصال رسالتها العلمية والفكرية والتوجيهية والإرشادية من خلال بث الدروس العلمية والمحاضرات عبر المنصة الافتراضية، ومن خلال روابط البث المباشر وبثها عبر حسابات الرئاسة الرسمية, واستمرار ترجمة خطب الجمعة والدروس والمحاضرات، وإقامة الدورات التدريبية عن بعد لتطوير منسوبي ومنسوبات الرئاسة خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل.