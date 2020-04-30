إنفاذا للعفو الملكي.. إطلاق سراح 96 سجينا في الباحة

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين؛ أطلقت إدارة السجون بمنطقة الباحة سراح 96 مستفيدا من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ قد وجه بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

ورفع المشمولون بالعفو الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ، على هذه اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

يذكر أنه تم إطلاق سراح 31 شخصاً من سجناء الحق العام في محافظة ينبع، إنفاذا للعفو الملكي.