بعد إنهاء الموسم.. باريس سان جرمان بطلًا للدوري الفرنسي

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الخميس، أن رابطة الدوري الفرنسي صوتت على إنهاء الموسم الكروي الحالي بما فيه دوري الدرجة الثانية، مشيرة إلى أنه بعد قرار الرابطة سيتوج باريس سان جرمان بطلًا للدوري.

وأضافت أن فريقي مرسيليا ورين سيتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وسيهبط تولوز وأميان إلى دوري الدرجة الثانية على أن يصعد لوريان ولنس إلى دوري الدرجة الأولى في النسخة المقبلة.

يشار إلى أن فريق باريس سان جرمان كان يحتل المركز الأول في بطولة الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه مرسيليا، وذلك قبل تعليق بطولة الدوري الفرنسي في مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.