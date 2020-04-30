الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق القرارات الدولية وينتهك السيادة اللبنانية بحرا وجوا

كشف لبنان، اليوم الخميس، عن انتهاك جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية، بحرا وجوا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن زورقاً حربياً تابعاً لسلاح البحرية الإسرائيلي أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 260 مترا.

وأوضحت القيادة العامة للجيش اللبناني أنها سارعت بمتابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

في السياق، كشفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طيران استطلاع الاحتلال الإسرائيلي اخترق الأجواء اللبنانية بطائرة دون طيار، لاسيما المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة.

وتعد الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية للسيادة اللبنانية خرقا واضحا لكل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701 لدى الأمم المتحدة.