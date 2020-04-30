“الجوازات” تقدم 9 خدمات إلكترونية عبر تطبيق “مقيم”.. تعرف عليها

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، أنه يمكن إنهاء عدد من معاملات المقيمين على تطبيق (مقيم) على الهواتف الذكية.

وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “سعيًّا للاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات؛ يُمكن لممثل المنشأة إنهاء عدد من المعاملات للمقيمين عبر تطبيق مقيم على الهواتف الذكية”.

وبيّنت “الجوازات” الخدمات الإلكترونية التي يقدمها تطبيق مقيم، وتشمل عرض معلومات المنشأة، عرض ملف تعريف المستخدم، البحث عن مقيم، عرض الملف الشخصي للمقيم، تجديد هوية المقيم، إصدار وإلغاء تأشيرة الخروج والعودة، إضافة إلى إصدار وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي.