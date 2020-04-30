شركة أمريكية تسعى لإنتاج 20 مليون جرعة من لقاح #كورونا بحلول نهاية العام

تسعى شركة فايزر الأمريكية إلى انتاج 20 مليون جرعة من لقاح لفيروس كورونا المستجد”كوفيد19″ بنهاية العام

و قالت رئيسة قطاع اللقاحات والأمصال بشركة “فايزر” الأمريكية لصناعة الأدوية اليوم الخميس، إن الشركة تأمل في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتقوم شركة “فايزر” بتطويره حاليا بالاشتراك مع شركة “بايو إن تك” الألمانية بحلول نهاية العام الحالي للاستخدام الطارئ اعتمادا على نتائج التجارب.

وأفادت نانيت كوسيرو في مؤتمر عبر الهاتف “بالطبع يتعين علينا الانتظار لرؤية كيف ستظهر فاعلية وسلامة اللقاح ونأمل أن يتم ذلك في الأشهر القليلة المقبلة”.

وأضافت “لكن بافتراض حدوث ذلك، نتطلع إلى الإسراع في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة بحول نهاية هذا العام، ومن المتوقع بالطبع أن تستخدم في حالات الطوارئ”.