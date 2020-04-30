سمية السليمان رئيساً تنفيذياً لفنون العمارة والتصميم

أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، قراراً بتعيين الدكتورة سمية بنت سليمان بن عبدالله السليمان رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون العمارة والتصميم التي تم إطلاقها مؤخراً ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة تابعة للوزارة.

حصلت سمية على درجة الدكتوراه في ذات التخصص من جامعة نيوكاسل في بريطانيا عام 2010 كما حصلت على زمالة ما بعد الدكتوراه في برنامج ابن خلدون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مؤهلات إدارية من نفس المعهد، منها مقرر “ما بعد المدن الذكية: التصاميم و التكنولوجيا المستجدة”، والبرنامج التنفيذي “المفاوضات والتأثير”، وشهادة تنفيذية في الإدارة والقيادة، وشهادة في الاستراتيجية والابتكار.

كما شغلت الدكتورة السليمان منصب عميدة كلية التصاميم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل منذ العام 2017، وعضوية المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، وشاركت كقيّمة على الجناح الوطني السعودي الأول في معرض العمارة الدولي السادس عشر لبينالي فينيسيا بإيطاليا.