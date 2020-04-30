بسبب #كورونا .. تركي آل الشيخ يوجه نداء لمن دخلوا قطاع الترفيه في السنة الأخيرة

وجه رئيس هيئة الترفيه،تركي آل الشيخ نداء لمن دخلوا مجال قطاع الترفيه في السنة الأخيرة.

ودعى آل الشيخ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” الذين دخلوا في السنة الأخيرة إلى التواصل حتى يستطيع القائمون على الهيئة مساعدتهم في صعوبة ظروف كورونا الحالية.

وقال آل الشيخ في تغريدته: “لكل من دخل مجال قطاع الترفية في السنة الاخيرة … أعرف أن بسبب هاذي الجائحه فيه صعوبات … ياليت تتواصلون معنا في الهيئة ومع الاخ فيصل بافرط والاخ احمد المحمادي والاخت حنان السماري … نشوف ايش نقدر نساعدكم فيه … القطاع واعد بكم … وواجبنا الوقوف معكم