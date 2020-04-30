إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة في مكة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة ببلدية الشرائع الفرعية في مكة، 12 منشأة تجارية لمخالفتها اشتراطات الأنشطة المستثناة، وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فايروس كورونا.

وقال رئيس بلدية الشرائع المهندس ممدوح العبيد، إن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية “غذاؤكم أمانة” والتي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.