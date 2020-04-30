السيسي: قوى الشر لا تزال تحاول خطف مصر وقادرون على التصدي لها

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضحايا هجوم بئر العبد الإرهابي في تفجير وقع اليوم بشمال سيناء.

وقال السيسي: “نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة”.

وتابع: “رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة”.

وأعلن الجيش المصري اليوم، مقتل وإصابة ضابطين و8 مجندين في انفجار بشمال سيناء.

وقال في بيانه “انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود”.

وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.