المخابرات الأمريكية: فايروس كورونا ليس من صنع الإنسان ولم يعدل جينياً

أعلنت وكالة المخابرات المركزية الأميركية، أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن فايروس كورونا المستجد ليس من صنع الإنسان ولم يعدل جينياً.

وأوضحت أن الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية تستمر في بحثها عن تحديد ما إذا كان الوباء قد بدأ باحتكاك مع حيوانات مصابة، أو أنه نتيجة حادث مخبري في ووهان، المدينة الصينية، حيث بدأ تفشيه.

يأتي ذلك بعدما اتهم الرئيس الأميركي الصين بتصنيع الفيروس المستجد في مختبر ووهان، بينما ذكرت محطة “فوكس نيوز”، قبل أسبوعين، أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان، في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات.