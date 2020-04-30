شؤون الحرمين تحذر من الشائعات وتشدد على عدم التساهل في التقيد بالإجراءات الاحترازية

شدد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد المسجد الحرام والمسجد النبوي، على أهمية تلقي المعلومات من الجهات الموثوقة وعدم قبول الشائعات والأخبار غير الموثقة وعدم التسرع والتساهل في التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم تصديق الأخبار أو المقاطع الصادرة من غير الجهات الرسمية المرخص بها، والسمع والطاعة لولاة الأمر حفظهم الله.

جاء ذلك بعد ملاحظة انتشار بعض المعلومات والمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تنافي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الحرمين الشريفين من حسابات ومواقع لا تتحرى الدقة، وفق بيان للرئاسة.

وأوضح أن الرئاسة لا علاقة لها بأي أخبار غير منشورة على صفحاتها الرسمية، داعياً لضرورة التعاون مع الجهات الأمنية والرسمية في إنجاح الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كوورنا المستجد، من أجل سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين.