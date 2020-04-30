وزير الموارد البشرية يثمن جهود الجمعيات الأهلية: لديها امتثال عالٍ بأنظمة وتشريعات الوزارة

ثمن وزير الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية،أحمد سليمان الراجعي،اليوم، جهود الجمعيات الأهلية في شتى مجالات التنمية الاجتماعية مؤكدا أن لديها امتثال عالٍ بأنظمة وتشريعات الوزارة.

وقال الراجحي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”:أثمن للجمعيات الأهلية تواجدها الفاعل وجهودها المميزة في شتى مجالات التنمية الاجتماعية وفي هذه الأزمة. لدينا نسبة امتثال عالية بأنظمة وتشريعات الوزارة، وأؤكد على أهمية المساهمة المجتمعية لمساندتها ودعمها ونسعى بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة