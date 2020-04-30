تاريخ #الرواق_العثماني يفضح جهل و افتراءات الإعلام التركي

في كذبة جديدة تنم عن جهل صانعيها، بدأ الإعلام التركي بمساعدة من الإعلام القطري في نشر افتراءات بشأن الرواق العثماني بالمسجد الحرام

وربط الإعلام التركي وفي مقدمته وكالة الأناضول بين مسمى الرواق العثماني الذي شيده ثالث الخلفاءالراشدين “عثمان بن عفان رضي الله عنه وبين العثمانيين في جهل غريب أو تدليس “ربما” ليا لعنق الحقيقة ، التي لا ينكرها كل ذي عقل أو من اطلع على تاريخ الأمة الإسلامية و الحرمين الشريفين و مراحل توسعة المسجد الحرام

و لعرض وتفنيد تلك الإفتراءات لابد من معرفة حقائق تاريخية مهمة أولها أن من أنشأ الرواق العثماني هو عثمان بن عفان في التوسعة الثانية للمسجد الحرام عام 26 هجريا ليرتبط باسمه “رضي الله عنه”وليس كما يروج الإعلام التركي و القطري ارتباط اسمه بالعثمانيين، الذين ظهروا بعد 950 عاما من إنشائه

و الحقيقة المهمة التي يجهلها المزيفون أو يتجاهلونها هي أن “عثمان بن عفان” رضي الله عنه هو أول من اتخذ الأروقة في المسجد الحرام و كان المسجد قبل ذلك متسعاً فسيحاً .

وفي التوسعة الثانية كما تروي كتب التاريخ ، قام عثمان بن عفان بزيادة مساحة المسجد لتصبح حوالي 4390 م2 ، بزيادة 2040 م2 تقريبًا

طرازه المعماري

و في حين يدعي الإعلام التركي ارتباط عمارة الرواق بالطراز العثماني ، يؤكد تاريخ العمارة للمسجد الحرام غير ذلك تماما فالطراز المعماري للرواق ليس عثمانيا في الأصل فهو يرجع لما استحدثه عثمان بن عفان في ذلك الوقت حيث يؤكد تاريخ العمارة ، أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أول من استخدم نظام الأعمدة و الاسطوانات كفن من فنون العمارة الإسلامية في الرواق وليس العثمانيين كما يشاع

و شهد الرواق العثماني الكثير من التجديدات حتى عهد الملك عبد العزيز مؤسس السعودية الحديثة و ملوك المملكة من بعده

و ظل المسجد الحرام على حاله طوال خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- دون تغيير.

توسعات عبر التاريخ

و في عهد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وفي العام السّابع الهجري: استشعر مدى الحاجة لهذه التوسعة حين رأى الزّيادات المطّردة في عدد الحُجّاج الذين يفدون للطّواف حول الكعبة المشرّفة سنويًّا، وعجز المطاف عن استيعاب تلك الزّيادات، فقام بشراء البيوت المجاورة للمسجد، ووسّع بها ساحة المطاف وجعل لها أبوابًا يدخل الحجّاج والمعتمرون منها للطّواف حول الكعبة المشرفة.

و في زمن،عثمان بن عفان -رضي الله عنه- كثر الناس فوسع المسجد، وكانت هذه الزيادة سنة ست وعشرين للهجرة، كما بنى -رضي الله عنه- للمسجد أروقةً؛ فكان ذو النورين أول من بنى أروقة للمسجد الحرام.

و في عهد عبد الله بن الزّبير عام 64 هـ أجريت زيادة كبيرة على المسجد طالت جهاته الشّرقية والجنوبيّة والشّمالية، كما قام بسقف المسجد ودعمه بأعمدة من الرّخام، وبذل أموالًا طائلةً في شراء بعض البيوت المحيطة به، التي ضمّ أرضها لساحة المسجد، وقد بلغت التّوسعة التي أجراها نحو 4050 مترًا مسطّحًا.

وهكذا توالت التواريخ حتى جاء عصر مؤسس السعودية الحديثة الملك عبد العزيز -رحمه الله- تمت توسعة شاملة لبيت الله الحرام وعمارته في ثلاث مراحل شملت إزالة المنشآت السكنية والتجارية التي كانت مجاورة للمسعى، وكذلك إزالة المباني التي كانت قريبة من المروة، وإنشاء طابق علوي للمسعى بارتفاع تسعة أمتار مع إقامة حائط طولي ذي اتجاهين، وتخصيص مسار مزدوج يستخدمه العجزة الذين يستعينون بالكراسي المتحركة في سعيهم مع إقامة حاجز في وسط المسعى يقسمه إلى قسمين لتيسير عملية السعي. كما أنشئ للحرم 16 بابًا في الجهة الشرقية (ناحية المسعى)، كما تمّ إنشاء درج ذي مسارين لكلّ من الصّفا والمروة؛ خصّص أحدهما للصّعود والآخر للهبوط. كما أنشئ مجرى بعرض خمسة أمتار وارتفاع يتراوح ما بين أربعة وستة أمتار لتحويل مجرى السّيل الذي كان يخترق المسعى ويتسرّب إلى داخل الحرم، كما تم توسعة منطقة المطاف على النّحو الذي هو عليه الآن، كما أقيمت السّلالم الحاليّة لبئر زمزم. وكان المطاف بشكله البيضاويّ يبدو وكأنّه عنق زجاجة؛ الأمر الذي كان سببًا في تزاحم الطّائفين حول الكعبة المشرّفة. وقد زال هذا الوضع بعد إجراء توسعة المطاف. كذلك جرت وفق هذه التّوسعة إزالة قبّة زمزم التي كان يستخدمها المؤذّنون الذين أنشئ لهم مبنى خاص على حدود المطاف إضافة لبعض التطويرات العديدة، وأصبحت مساحة مسطحات المسجد الحرام بعد هذه التوسعة 193000 متر مربع بعد أن كانت 29127 مترًا مربعًا؛ أي بزيادة قدرها 131041 مترًا مربعًا. وأصبح الحرم المكي يتسع لحوالي 400000 مصلٍ، وشملت هذه التوسعة ترميم الكعبة المشرفة وتوسعة المطاف وتجديد مقام إبراهيم -عليه السلام-.

ثم توالت الأعمال على أيدي ملوك المملكة من بعده حتى عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين