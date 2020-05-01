سفير مونديال قطر عادل خميس يصاب بـ #كورونا

أعلن لاعب منتخب قطر لكرة القدم السابق، عادل خميس، والسفير الحالي لمونديال قطر 2022 عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه يقضي فترة الحجر الصحي في أحد الأماكن المخصصة لذلك في الدوحة.

وأكد خميس، في تصريحات له، مساء الخميس، أنه تجاوز المرحلة الصعبة من المرض بعد خضوعه للعلاج. مؤكدا تحسن صحته.

وأضاف أنه لا يشعر بأية معاناة صحية في الوقت الحالي ويمارس الرياضة يوميا، ويصوم خلال شهر رمضان، ولا يعاني من أي أعراض مقلقة.