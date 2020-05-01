سفير مونديال قطر عادل خميس يصاب بـ #كورونا

أعلن لاعب منتخب قطر لكرة القدم السابق، عادل خميس، والسفير الحالي لمونديال قطر 2022 عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه يقضي فترة الحجر الصحي في أحد الأماكن المخصصة لذلك في الدوحة.
وأكد خميس، في تصريحات له، مساء الخميس، أنه تجاوز المرحلة الصعبة من المرض بعد خضوعه للعلاج. مؤكدا تحسن صحته.
وأضاف أنه لا يشعر بأية معاناة صحية في الوقت الحالي ويمارس الرياضة يوميا، ويصوم خلال شهر رمضان، ولا يعاني من أي أعراض مقلقة.
وأضاف أنه لا يشعر بأية معاناة صحية في الوقت الحالي ويمارس الرياضة يوميا، ويصوم خلال شهر رمضان، ولا يعاني من أي أعراض مقلقة.
وأعربت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن مشروعات ومبادرات كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022، عبر حسابها الرسمي على تويتر السلامة لعادل خميس وقالت “نتمنى السلامة لسفير اللجنة العليا ونجم الكرة القطرية الذي تم تشخيصه بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″ كما نتمنى الشفاء لجميع المصابين”.