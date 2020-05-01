طائرات إسرائيلية تقصف “أهدافا إيرانية” في سوريا.. صباح اليوم

أ كدت وسائل إعلام رسمية سورية أن طائرات إسرائيلية أطلقت، صباح اليوم، عدة صواريخ من الجولان المحتل على أهداف في جنوب سوريا، فيما قالت مصادر في أجهزة مخابرات غربية أن القصف استهدف “فصائل مسلحة تدعمها إيران”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد صرح بأن إسرائيل ستكثف حملتها ضد إيران في سوريا. بعد أن أعلنت سوريا أنها اعترضت ضربات جوية إسرائيلية قرب دمشق.

وقال بينيت في بيان له: “انتقلنا من مرحلة منع ترسيخ وجود إيران في سوريا إلى طردها من هناك، ولن نتوقف”. مضيفا: “لن نسمح بنمو مزيد من التهديدات الاستراتيجية على الجانب الآخر من حدودنا مباشرة دون أن نتحرك، سنواصل نقل المعركة إلى أرض العدو”.