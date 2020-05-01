الصين: 12 إصابة جديدة بـ #كورونا دون وفيّات

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، بينهم ستة حالات لأشخاص قادمين من الخارج مقارنة مع أربعة في اليوم السابق.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أيضا عن رصد 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض، خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا من 33 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد 82874، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633، مع عدم تسجيل وفيات جديدة طوال الـ14 يوما الأخيرة.