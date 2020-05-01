فضحتها الرائحة.. جثث متحللة في شاحنات بشوارع نيويورك

أبلغ أمريكيون في حي بروكلين الشهير بمدينة نيويورك عن رائحة كريهة أمام مقر مؤسسة لدفن الموتى، لتكتشف الشرطة عشرات من الجثث المتكدسة، متحللة ومهملة داخل شاحنات مركونة على الطريق.

وتعتبر نيويورك المدينة الأكثر تأثّراً في العالم بفيروس كورونا المستجد، حيث شهدت أكثر من 17 ألف حالة وفاة، حتى أن السلطان وفّرت عربات تبريد في الشوارع، للمساعدة في نقل الجثث، أو تخزينها قبل الدفن.

وفتحت الشرطة تحقيقا بشأن تكدس نحو 60 جثة في شاحناتٍ أمام مؤسسة أندرو كليكلي لدفن الموتى، في بروكلين. فيما قال هوارد زوكر، مدير الخدمات الصحّية في نيويورك إنّ المؤسّسة لم تتعرض لأيّ شكاوى في الماضي.