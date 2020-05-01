عدّاد كورونا: 3.3 مليون مصاب و234 ألف ضحية

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم، إلى 3 ملايين و308 آلاف و772 شخصا، حتى الساعة السابعة من صباح اليوم بتوقيت جرينتش.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين بلغ مليونا و42 ألفا و993، فيما بلغ عدد الوفيات 234 ألفا و133.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا وإيران والبرازيل والصين.

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة مليونا و95 ألفا و304 حالات، إلى جانب 63871 وفاة. وسجلت إسبانيا 239639 إصابة و24543 وفاة، وسجلت إيطاليا205463 إصابة و27967 وفاة. وسجلت بريطانيا 1717253 إصابة و26771 وفاة. وسجلت فرنسا 198215 إصابة و24121 وفاة.

وسجلت ألمانيا 163009 إصابة و6623 وفاة. وسجلت تركيا 120204إصابة و3174 وفاة. وسجلت روسيا 106498 إصابة و1073 وفاة. وسجلت ايران 94640إصابة و6028 وفاة. وسجلت البرازيل 87187 إصابة و6006 وفاة. وسجلت الصين 82874 حالة إصابة و4633 حالة وفاة، وسجلت هولندا 39512 إصابة، و4811 وفاة.