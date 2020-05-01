كورنا في الهند.. 1993 إصابة و73 وفاة بيومٍ واحد

أكدت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 73 حالة وفاة و1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 8889 حالة.

وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا الفيروس الإجمالي في البلاد الى 1147 شخصا، والإصابات إلى 35043 حالة.

ولا تزال “ماهاراشترا”، أشد الولايات الهندية تضررا بالفيروس، حيث ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 459 شخصا، فضلا عن إصابة 10498 آخرين، تليها “غوجارات”، مع 214 وفاة و4395 إصابة وسط انتشار الوباء العالمي في 32 ولاية هندية.

وفرضت الحكومة الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات وإلغاء المهرجانات الدينية والفعاليات الجماعية كما تم تعليق خدمات القطار والمترو وإغلاق الحدود في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.