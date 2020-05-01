للحفاظ على موظفيها.. بوينغ تعرض سندات بـ25 مليار دولار للبيع

أعلنت مجموعة بوينغ، عملاق الصناعات الجوية الأميركية، عرض سندات دين بقيمة 25 مليار دولار، للبيع. مبررة ذلك برغبتها في الحفاظ على 17 ألف موظف لديها، وحتى لا تلجأ للمساعدات الفيدرالية.

وقالت الشركة التي يعمل لديها نحو 160 ألف موظف وعامل، إنها تلجأ لهذه الإجراءات، في محاولة لمعالجة آثار الأزمة العالمية التي بدأت بتفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وأكدت بوينغ في بيان لها، أنها تتخلى “في الوقت الحالي” عن 17 مليار دولار خُصص لها في الخطة الهائلة لإنعاش الاقتصاد الأميركي البالغة قيمتها 2200 مليار دولار والتي تبناها الكونغرس.

وينتهي العرض الاثنين المقبل، 4 مايو، ويُقدّم في سبع شرائح تتراوح مددها بين ثلاث سنوات وأربعين عاماً.

وأشارت الشركة إلى أن “الطلب القوي يعكس القناعة القوية جداً بصلابة بوينغ على الأمد الطويل وصلابة قطاع الصناعة الجوية”.

وحرصت الشركة على الإشادة بالمسؤولين وبإدارة الرئيس دونالد ترامب والاحتياطي الفدرالي لإرساء “مناخ من الثقة في الأسواق” الذي من دونه لم يكن الاقتراض ممكناً.