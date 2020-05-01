حذرت من موجتين قادمتين.. “الصحة العالمية”: العالم في قبضة كورونا

حذّرت منظمة الصحة العالمية من موجتين ثانية وثالثة من فيروس كورونا المستجد، حتى يتوفر لقاح مناسب، مطالبة العالم بالاستعداد لها.

وقال هانز كلوج رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا: أوروبا ما زالت في قبضة الوباء إلى حد كبير؛ على الرغم من الإشارات الإيجابية بأنها تجاوزت الذروة.

وأضاف كلوج: يجب على العالم أن يكون مستعدًّا لموجتين ثانية وثالثة؛ حيث إن الفيروس لن يختفي في أي وقت قريب حتى يتم إيجاد اللقاح، متابعا: في حال اختفاء الموجة الأولى الأساسية؛ فإن ذلك لا يعني أننا قضينا على الفيروس لأنه لن يتم القضاء عليه بشكل نهائي ما دام لا يوجد لقاح.

وقال كلوج: أحد الأشياء التي رأيناها بوضوح شديد أن الفيروس يمكنه أن يُربِك ويدمّر أفضل النُّظُم الصحية، وبناءً عليه ستكون الصحة في صدارة أجندة السياسة في المرحلة المقبلة لأن الصحة محرك مهم للاقتصاد ولا يوجد اقتصاد أو أمن قومي دون صحة.