الكويت: 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

أعلنت الكويت، اليوم (الجمعة)، تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، خلال 24 ساعة.

وقال الدكتور عبدالله السند، الناطق باسم الوزارة، إن إجمالي عدد الحالات المسجلة ارتفع إلى 4377 حالة، بعد تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد. بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية.

وأضاف الدكتور السند، خلال بيان صحفي، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 30 حالة.

وكشف “السند” أن حالات الوفاة هي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 72 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 14 يوما، وحالة لمقيم من الجنسية البنغلادشية يبلغ من العمر 50 عاما كان يتلقى الرعاية منذ 6 أيام، وحالة أخرى لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ العمر 45 عاما كان يتلقى الرعاية منذ 4 أيام، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية يبلغ من العمر 61 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة منذ 14 يوما.