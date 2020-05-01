أتربة وسحب رعدية ممطرة.. تنبيهات متقدمة من الأرصاد لعدة مناطق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم (الجمعة)، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وسحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية، ما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، بعدد من المناطق.

وقال الهيئة، في تقارير متفرقة، إن التنبيهات تشكل منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران.

وأوضحت أن تنبيهات منطقة مكة تشمل الليث، والقنفذة، وبحرة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى العاشرة مساء، فيما شملت تنبيهات الباحة مدينة الباحة, ومحافظات المخواة، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

في السياق، هطلت أمس (الخميس) أمطار غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران ومحافظات حبونا، وخباش، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وسلوه، ، والساري ومنتزه أبا الرشاش والأجزاء المجاورة لها.

وأكد كل من هيئة الأرصاد، والدفاع المدني، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.