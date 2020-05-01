“التأمينات” تودع 1.2 مليار ريال لـ400 ألف مستفيد في المنشآت المتأثرة من فيروس #كورونا

أودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أمس الخميس، قرابة 1.2 مليار ريال لأكثر من 400 ألف مستفيد، وذلك إنفاذًا للأمر الملكي الكريم القاضي بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال نظام التعطل عن العمل “ساند”.

وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز، إن المؤسسة أودعت تعويض “ساند” الخاص بمبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في حسابات المتفيدين البنكية، أمس الخميس، موضحًا أن موعد الصرف تم تقديمه نظرًا نظرًا لكون الموعد المحدد هو الأول من مايو قد وافق يوم الجمعة.

وأشار إلى أن التعويض صرف للمشتركين الذين تقدموا بطلب الدعم خلال المهلة المحددة والمعلنة مسبقًا، أما بالنسبة للمشتركين الذين تقدموا بعد انتهاء المحلة المحددة وخلال شهر أبريل فسيصرف لهم تعويض شهر مايو في الأول من شهر يونيو، مؤكدًا أن أبواب التقديم ما زالت مفتوحة للمنشآت التي لم تتقدم خلال هذا الشهر وأن الدعم مستمر خلال الفترة القادمة المحددة بالأمر الملكي.