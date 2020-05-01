الأمم المتحدة: ثقب الأوزون أغلق فوق القطب الشمالي.. هل انخفاض التلوث بسبب كورونا ساهم في ذلك؟

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أن التآكل في طبقة الأوزون فوق القطب الشمالي بلغ مستوى قياسيًا خلال مارس وهو الأكبر منذ 2011.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس، إن الثقب أغلق الآن، لافتة إلى أن الظاهرة التي تحدث بنصف الكرة الأرضية الشمالي وتحديدا في فصل الربيع سببها المواد في الجو التي تستنفد الأوزون والشتاء القارس في الطبقة العليا بالغلاف الجوي.

وأضافت حسب ما أعلنته “رويترز”، أن وجود هذين العاملين معًا يحدثان مستوى عاليًا من تآكل طبقة الأوزون بشكل أسوأ مما كانت عليه في 2011، مضيفًة: “الآن عاد إلى طبيعته مجددا.. أغلق ثقب الأوزون”.

وقالت إن هذا الأمر ليس له أي علاقة بانخفاض مستوى التلوث خلال جائحة كورونا ولا يوجد أي ارتباط على الإطلاق.