“الصحة” تصدر دليلا لمرضى السكري لحمايتهم من فيروس كورونا

ضمن جهودها لتوعية المواطنين بطرق مكافحة فيروس كورونا المستجد؛ أصدرت وزارة الصحة دليلا، بهدف عرض طرق الوقاية، والاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وتناول الدليل، الذي نشرته الوزارة عبر منصتها التوعوية “عش بصحة” وحسابها في تويتر، نصائح مهمة للتعرف والتعامل مع الأعراض التي تستوجب الذهاب إلى الطوارئ.

كما تطرق الدليل إلى طرق الوقاية ومن ذلك غسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار، وتغطية الفم والأنف عند السعال، واستخدام الكمامة القماشية، إضافة إلى الحرص على ترك المسافة الآمنة، والبقاء في المنزل، وعدم لمس الأسطح الملوثة، إلى جانب عدم لمس الفم والأنف والعين، وتناول الغذاء الصحي، وعدم مخالطة من تظهر عليهم أعراض أمراض تنفسية.

كما تضمن الدليل احتياطات يجب أن تكون عند مريض السكري، ومنها أن يكون لديه جميع الأرقام المهمة مثل رقم الطبيب المتابع لحالته للتواصل معه، والرقم 937، إضافة إلى توفر مستلزمات قياس مثل جهاز السكر والأشرطة وغيرها، وأن تكون مخزنة بطريقة صحيحة، إلى جانب أدوية المريض، والتأكد من مستويات السكر وعمل القراءات بشكل مستمر، وإتباع الحمية الغذائية، وممارسة التمارين الرياضية البسيطة في المنزل.

وأوضح الدليل أنه عند ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة أو الكحة أو ضيق التنفس فإن على مريض السكر البقاء في المنزل والاتصال على الرقم 937، فيما قدم نصائح لمريض السكري عند الإصابة بفيروس كورونا بشرب السوائل بشكل مستمر لتجنب الجفاف، ومتابعة مستوى سكر الدم، وعدم التوقف عن تناول الانسولين.

كما استعرض الدليل الحالات التي تتطلب من مريض السكري الذهاب إلى الطوارئ منها حالة الإغماء أو التشنج ، وظهور أعراض التحمض الكيتوني في الدم ، من أعراضه آلام في البطن والشعور بالغثيان والقيء واختلال الوعي ورائحة الإنسولين في الفم.

كما يلزم المريض الذهاب إلى الطوارئ في حالة ظهور أعراض مثل خدر أو ضعف في جانب واحد من الجسم مثل الوجه والذراع، والارتباك أو الصعوبة في الكلام أو صعوبة الرؤية أو صعوبة في المشي وفقدان التوازن، أو في حالة تعفن جروح القدم وتغير اللون ، أو في حالة تغير مفاجئ في النظر أو فقدان الإبصار المفاجئ.