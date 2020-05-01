الإمارات تعلن عن علاج مبتكر لـ”#كورونا”

أعلنت الإمارات عن علاج مبتكر لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه أدى لشفاء عشرات الحالات.

وحسب وكالة أنباء الإمارات “واما”، يعتمد العلاج على استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

ومنحت براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع الخلايا الجذعية من قبل وزارة الاقتصاد الإماراتية، حسب الوكالة الرسمية.

وتمت تجربة العلاج في دولة الإمارات على 73 حالة، وتم شفاؤها، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

وقالت الإمارات “خضع العلاج للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح، مما يدل على سلامته”، حسب تعبيرها.

وتستمر التجارب لإثبات فعالية العلاج ومن المتوقع أن تستكمل في غضون أسبوعين.