“هرفي للخدمات الغذائية” تغلق معملها في المروج بالرياض بعد رصد مخالطين لمصابين كورونا

أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية، عن إعلاق معملها بحي المروج بمدينة الرياض بشكل كامل لتطهيره وتعقيمه مع عزل جميع العاملين به احترازيًا، وذلك بعد رصد حالات مخالطة لمصابين كورونا لعدد من الموظفين في المعمل.

وقالت في بيان لها، اليوم الجمعة، إن إغلاق المعمل جاء لحرصها على اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وفقًا لأعلى المعايير وبمتابعة دائمة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص للحيولة دون انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن سكن العاملين في معمل المروج مستقل تمامًا عن بقية سكن موظفيها من القطاعات الأخرى بالشركة.