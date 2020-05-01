هيئة الأمر بالمعروف بمكة تسير دورياتها الميدانية للتوعية والتوجيه

باشرت دوريات فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة العمل الميداني بتسيير جولات ميدانية توعوية في الأسواق والأماكن العامة لبذل وتقديم التوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوعية مرتادي الأسواق والأماكن المستثناة من حظر التجول في محافظات منطقة مكة المكرمة بالالتزام بالتدابير والاحترازات الوقائية أثناء تجولهم.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن الجولات الميدانية والتوعوية تأتي تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة المتضمنة عمل المراكز مع أخذ كافة التدابير الوقائية من قبل منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأشاد الشيخ العمري بالجهود الكبيرة المقدمة من جميع قطاعات الدولة المعنية في مواجهة تفشي جائحة كورونا والمحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأشار إلى أن هذه الأعمال الميدانية والتوعوية تأتي إنفاذا لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة رفع الحظر الجزئي.