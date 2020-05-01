“الفيصل” في رده على “نيويورك تايمز”: المصابون من أفراد العائلة المالكة بـ “كورونا” أقل من 20 فرداً

أكد الأمير تركي الفيصل أنه لم يُصب من أفراد العائلة المالكة بفايروس “كورونا” سوى أقل من 20 فرداً، نافياً أن يكون قد تم تخصيص مستشفى الملك فيصل التخصصي لهم فقط دون غيرهم لتلقي العلاج.

ورد الفيصل في مقال نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، على مزاعم ادعتها صحيفة “نيويورك تايمز”، تضمنت بأن 150 من أفراد العائلة المالكة أصيبوا بـ “كورونا”، وأن المستشفى التخصصي، أفرغ لهم؛ كي يتلقوا فيه العلاج.

ونوه في مقاله إلى أن المستشفى يعالج المواطنين والمقيمين كافة، لافتاً إلى أن صحيفة “نيويورك تايمز”، التي تتباهى بشعار أنها لا تنشر إلا الأخبار التي تستحق النشر، لا تنشر إلا الأخبار التي تفتريها، فيما يخص المملكة بالذات، مستترة بمن تُسميهم “مصادر موثوقة”.