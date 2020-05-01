تطبيق «حصن المسلم».. خدمات ومميزات جديدة تطلق لأول مرة

يتميز التطبيق الرسمي لـ«حصن المسلم» الذي ألف كتابه الشيح سعيد القحطاني، بخدمات كثيرة يتم إطلاقها لأول مرة، ويعد تطبيق «حصن المسلم» متميزا وفريدا عن غيره من التطبيقات، فهو لا يقتصر على الأذكار فقط، إنما يقدم شرحًا وافيًا لها مع خدمة الأدعية الصوتية، إضافة إلى عرض الأذكار بأكثر من 20 لغة، مع تصميم بسيط وجذاب، ويتحقق فيه الكثير من المزايا، وهي:

ـ محتوى التطبيق.. يحتوى التطبيق على ما يلي:

١- كتاب حصن المسلم: لمؤلفه الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني

٢- شرح حصن المسلم من كتاب اتحاف المسلم لشرح حصن المسلم لمؤلفه الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني

٣. تراجم حصن المسلم باللغات الأخرى

وجميع ما سبق مأخوذ من الموقع الرسمي والمعتمد للشيخ سعيد بن علي القحطاني –رحمه الله- عبر الرابط التالي: www.binwahaf.com

ـ الشروح.. يوجد بالتطبيق شرحٌ لكل الأذكار يتضمن: لفظ الحديث ومفرداته وما يستفاد منه، وتخريجه.

ـ الأدعية الصوتية.. حيث يحتوي التطبيق على أذكار بصوت المذيع حمد بن محمد الدريهم.

ـ السبحة الإلكترونية.. التي تعرف المستخدم بعدد مرات التسبيح والاستغفار.

ـ المشاركة.. حيث يتم مشاركة الأذكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ـ البحث.. حيث يتمكن المستخدم من البحث في الأبواب والأحاديث.

ـ العداد الإلكتروني.. والذي يمكن المستخدم من التعرف على عدد مرات تكرار الذكر.

ـ اللغات.. يحتوي التطبيق على ترجمة نصوص حصن المسلم وواجهاته لأكثر من 20 لغة عالمية.

ـ التنبيهات.. توجد بالتطبيق تنبيهات ذكية بأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، وغيرها.

ـ إعدادات العرض.. حيث يستطيع المستخدم من التحكم في إعدادات العرض بتغيير لون الخط وحجمه ونوعه، واستعرض الأذكار بالتشكيل أو بدونه.

ـ أذكاري.. من خلالها يمكن إضافة الأذكارك الخاصة في مكان واحد.

ـ المفضلة.. يتم من خلالها إضافة الأذكار المفضلة في مكان واحد لسهولة الوصول إليها.

ـ القراءة الليلية.. وهي خاصية تمكن المستخدم من تفعيل نمط القراءة الليلية ليسهل عليه قراءة الأذكار في الأماكن المظلمة.

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