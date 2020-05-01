تقارير أجنبية تكشف موعد استئناف الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير أجنبية عن تحديد رابطة أندية الدوري الإنجليزي، موعدا مبدئيا لعودة منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فى حال موافقة الحكومة البريطانية.

وأفاد تقرير لشبكة “سكاى سبورتس”، بأن رابطة الدوري الإنجليزي حددت يوم 12 يونيو المقبل موعدا لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي، المتوقفة منذ منتصف مارس بسبب وباء كورونا المستجد.

أضاف تقرير الشبكة الإنجليزية أن رابطة الدوري الإنجليزي تنتظر موافقة الحكومة البريطانية على هذا الموعد، إضافة إلى البروتوكول الصحى الذى تم تقديمه لوزارة الصحة.

وكانت رابطة أندية الدوري الإنجليزي قد أصدرت بيانا رسميا، الجمعة، قالت فيه:” تم الاتفاق على أن رابطة اللاعبين، واللاعبين والمدربين هم مفتاح عملية العودة وسيتم التشاور بشأن ذلك بشكل أكبر”.