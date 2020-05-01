إذا رفض الموظف العمل خلال أزمة #كورونا هل يحق للشركة فصله؟.. العمل تجيب

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على سؤال لأحد المغردين حول أحقية فصله من شركة يعمل بها إذا رفض العمل خلال جائحة “كورونا”، خاصة أن من ضمن بنود استحقاق ساند أن الشركات لا تفصل العامل السعودي لأنها مستفيدة من الدعم.

وقالت في تغريدة على “تويتر” إن منشآت القطاع الخاص تستطيع العودة إلى العمل في المكاتب الرئيسية والفروع التابعة لها، مع التأكيد على تطبيق إجراءات العمل عن بعد ما أمكن، في جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية ماعدا الأنشطة التي تم التوجيه صراحةً بإغلاقها، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساء”.